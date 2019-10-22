Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü kulüpleri ile Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Kayode ve MKE Ankaragücü oyuncusu Sedat Ağçay; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.10.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin 19.10.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 19.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu SEDAT AĞÇAY'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in 20.10.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrasında medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.