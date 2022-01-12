2019 yılında İngiliz devi Manchester United'dan, Çin ekibi Shandong Luneng'e imza atan Marouane Fellaini için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçika basınından La Derniere Heure, Asya'da çıktığı 80 maçta 30 kez ağları havalandırıp, 6 da gol pası veren 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için Avrupa ekiplerinin devrede olduğunu yazdı. Arap yatırımcılar tarafından satın alınan İngiliz temsilcisi Newcastle United başta olmak üzere Türkiye'den de Galatasaray ile Beşiktaş 'ın, Belçikalı yıldızı Avrupa'ya döndürmek istediği öne sürüldü.

İkileme düştü

Geçen sezonu 10 gol, 1 asistle tamamlayan tecrübeli futbolcunun fiziki form durumunun hâlâ üst seviyede olduğu kaydedilirken, Fellaini'nin de aslında Çin'de mutlu olduğu ancak Avrupa'dan gelen teklifler sonrasında ikileme düştüğü vurgulandı. Haberde; 2025'e kadar Shandong Luneng'le sözleşmesi olan yıldız oyuncu için tatmin edici bir teklif yapılması durumunda teklifleri değerlendirebileceği de yazıldı.

61.3 milyon Euro ödendi...

Fellaini kariyerinde Standart Liege, Everton, Manchester United ve Shandong Luneng formaları giyerken, toplamda kendisi için 61 milyon 360 bin Euro bonservis bedeli ödendi.