Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray ve Beşiktaş , transferde karşı karşıya geldi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinin ardından sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunan Keita Balde ile Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor.

Bonservis yok

Geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan ayrılarak Cagliari'ye 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık imza atan Senegalli yıldız 30 Haziran'dan itibaren takımdan ayrılacak ve bonservissiz olarak transfer olabilecek.

Kariyerinde Lazio, Monaco, ve Inter gibi Avrupa ekiplerini formasını giyen Balde geçen sezon 26 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.



