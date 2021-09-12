Galatasaray , Süper Lig 'in son iki haftasında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarında 2-0 öne geçen Galatasaray sahadan 1'er puanla ayrıldı. Fatih Terim'in ekibi iki maçta da rakibine skor olarak yakalandı ve 4 puan kaybetti.

40.dakikadan sonra duruyor

Kasımpaşa karşısında 33.dakikada Cicaldau ve 38. dakikada Kerem ile iki gol bulan Galatasaray devre bitmeden kalesinde gol gördü. İkinci yarıda da Umut Bozok skoru eşitleyen golü attı. Trabzonspor karşısında ise 19. ve 32. dakikalarda Emre Kılınç takımını 2-0 öne geçirdi. Fakat yine devre bitmeden Cornelius 41.dakikada farkı bire indirdi ikinci yarıda da Nwakeme skoru eşitledi