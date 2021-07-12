Galatasaray, uçuş saatine kadar kapıda bekleyecek

Galatasaray , Olympiakos ile yarın Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için bugün 16.00’da İstanbul’dan Atina’ya hareket eden sarı-kırmızılılar, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavrı nedeniyle İstanbul’a dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kafile, test sonuçları kabul edilmediği için bulundukları yerdeki ‘lounge’ hizmetlerinden de yararlanamıyor. Galatasaray, uçuş için gerekli prosedürler hazırlanana kadar kapıda bekleyecek.

DHA