Tuzlaspor’un Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği kupa maçının rövanşı bugün, Ancak ortam gergin. Tuzla Teknik Direktörü Gürses Kılıç, karşılaşmanın ardından, “Hafta sonu önemli bir maçımız var. Bu yüzden Galatasaray karşısında 4-5 as futbolcumu dinlendirdim” demişti. Dün de sportif direktör Numan Polat, “Galatasaray, Türkiye Kupası’nı en fazla kazanan takım. Çok ciddi hazırlıkla geleceklerini düşünüyorum. İlk maçta rotasyona gitmiştik. Oynamayan futbolcularımızı tercih etmiştik” açıklamasını yaptı. Tuzla, Galatasaray’dan sonra çıktığı maçta Vanspor’a 3-0 yenilerek liderlik yarışında yara almıştı.

Galatasaray - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray’ın 2-0 kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. 3-1, 4-2, 5-3 gibi iki farklı galibiyetler de, deplasmanda daha fazla gol atan taraf olacağı için Cim Bom’u kupada üst tura taşıyacak.

Tuzlaspor - Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Ligde Tuzla Belediye Stadı’nda oynayan Tuzlaspor, yetersiz ışıklandırma nedeniyle Galatasaray maçını Esenyurt’taki Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynayacak. Bu stadın 4500 seyirci kapasitesi bulunuyor.

Gözler yine Falcao’da

Ankaragücü maçıyla 11’e dönen ama etkisiz kalan Falcao, Tuzla karşısında da oyuna 11’de başlayacak.

Gökhan Çıra tepki çekmişti

Tuzlaspor’un 23 yaşındaki futbolcusu, aynı zamanda magazin dünyasının popüler isimlerinden Selin Ciğerci’nin eşi olan Gökhan Çıra’nın, ilk maçın ardından yaptığı, “Büyüklük isimle olmuyormuş” paylaşımından sonra, Tuzla cephesinden gelen açıklamalar da Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

3 as isim kadroda yok

Turu geçmek için farklı kazanması gereken Cim Bom’da Babel, Lemina ve Marcao bu maçın kadrosuna alınmadı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 ismin de sakat oldukları bildirildi.

Defans yükü Taylan'da

﻿﻿﻿﻿Kadro dışı bırakılan Nzonzi’nin yokluğunda, Lemina da sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı için orta sahadaki defansif yükü Taylan üstlenecek. İlk maçta 90 dakika sahada kalan Taylan, hafta sonu Ankaragücü maçında 76’da Falcao’nun yerine girmişti.

Tuzlaspor 3.sırada

Konuk ekip Tuzlaspor, 2. Lig Kırmızı Grup’ta, 17 hafta sonunda 34 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Tuzla, kalesinde gördüğü 12 golle, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. İlk maçta da çok iyi savunma yapmışlardı.

Cim Bom’da eksik çok

Galatasaray’da Luyindama ve Andone’nin dışında Adem Büyük, Seri, Lemina, Marcao, Babel ve Şener’in sakatlıkları bulunuyor. Nzonzi kadro dışı, Emre Akbaba ve Linnes de TFF listesinde yer almıyor.