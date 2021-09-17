Galatasaray , bu sezon ilk kez stadında maça çıktı ve evinde Avrupa'nın devleri arasında yer alan Lazio'yu devirdi. Sarı- Kırmızılılar'ın evi Türk Telekom Stadı'ndaki son mücadelesi, geçen sezon 15 Mayıs'ta oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasıydı. Geçen sezonki kış şartlarından oldukça kötü etkilenen stadın zemini, bu maçla birlikte genel bir bakıma alınmış ve zeminde yenileme çalışmaları başlamıştı. Sezona stadı olmadan başlayan Cim Bom, bu süreçte ev sahibi olduğu 4 maçı, farklı statlara çıkarak oynadı.

20 bin seyirci vardı

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Lazio karşılaşmasıyla tam 124 gün sonra Türk Telekom'a ayak bastı. Zeminin eskiye oranla oldukça iyi olduğu gözlemlendi. Koronavirüs kuralları gereği tam kapasite hizmet veremeyen stadın tribünlerinde de yaklaşık 20 bin seyirci vardı. Buna rağmen Cim Bom'un taraftarı, ilk dakikadan son ana kadar bir an olsun susmadı ve tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek vererek bu önemli zaferde pay sahibi oldular.