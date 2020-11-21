Galatasaray - Türk Telekom maç sonucu: 94-89

Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray sahasında, Türk Telekom’u 94-89 mağlup etti.

Galatasaray üst üste bulduğu basketlerle maça hızlı başladı. Galatasaray’da dışarıdan 9 sayı üreten Yiğit Arslan ve pota altında ürettiği 6 sayıyla dikkat çeken genç isim Berke Atar oldu. Galatasaray ilk periyodu 13 sayı farkla önde bitirdi: 31-18.

İkinci çeyreğe de iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ilk beş dakikayı 10-0 lık seriyle geçti. İkinci periyodun geri kalanında da üstünlüğünü koruyan ev sahibi Galatasaray soyunma odasına 52-29 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, periyot sonunda farkı 13 sayıya indirdi: 70-57.

Son çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Konuk ekip ilerleyen dakikalardaki çabası farkı düşürse de Galatasaray salondan 94-89 galip ayrılmayı başardı.

Mücadeleyi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.

Daha önce 2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyerken ayak bileği kırılan Tyler Ennis, dün de Türk Telekom formasıyla Galatasaray'a karşı maç içinde yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti. Maçtan sonra aşil tendonunun koptuğu belirtilen Ennis'in sezonu kapattığı aktarıldı.

Basketbol Süper Ligi - Galatasaray: 94 - Türk Telekom: 89

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

Galatasaray: Tyus 8, Macon, 15, Yiğit Arslan 19, Motum 18, Caner Erdeniz, Hunter 14, Ragıp Berke Atar 8, Williams 9, Hüseyin Göksenin Köksal 3, Eray Aydoğan

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 13, Dekker 13, Mcintyre 4, Wiltjer 18, Eric 17, Johnson 24, Erdi Gülaslan, Ercan Bayrak, Göktuğ Baş

1.Periyot: 31-18

Devre: 52-29

3.Periyot: 70-57