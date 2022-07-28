Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde bulunan tecrübeli orta sahayla anlaşma sağladı. Süper Lig devinin 28 yaşındaki orta sahanın ardından Brezilyalı futbolcuyla da pazarlıklarda son aşamaya geldiği öğrenildi.

OLİVEİRA'NIN PARTRENİR MİDTSJÖ

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya en az iki takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö transferinde hedefine ulaştı. Galatasaray, AZ Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki oyuncu için aradaki pürüzleri giderdi ve anlaşma sağlandı.

BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

Norveçli oyuncu kulübüne Galatasaray’da oynamak için rest çekerken, AZ Alkmaar’ın bir sene daha kontratı bulunan orta saha oyuncusu için inadı kırıldı. Daha önce 4 milyon euro isteyen AZ Alkmaar ile sarı-kırmızılılar, 3 milyon 500 bin euroluk bonservis bedelinde uzlaşma sağladı.

İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon euro maaş ödeyecek. Fredrik Midtsjö’nün bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

EVANDER'DE SONA GELİNDİ

Diğer taraftan Evander için de görüşmelerde sona gelindi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncunun işini en kısa sürede bitireceği belirtildi. 3+1 senelik anlaşma sağlanan 24 yaşındaki oyuncu için bonuslarla beraber 6 milyon 500 bin euro teklif edileceği öğrenildi. (Skorer)