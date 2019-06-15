Galatasaray transfere altyapıdan başladı... Sezon biter bitmez kontratı sona eren Gökay Güney ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar, Yunus Akgün’ün de mukavelesini 2024’e kadar yeniledi. Geçen sezonun devre arasında Anderlecht’in kapısından dönen başarılı kanat oyuncusunun yeni kontratında serbest kalma bedeli de yer almayacak.

Böylelikle Fatih hocanın altyapıda yararlanacağı isimlerden sözleşmesi uzatılmayan veya kontratı bitecek isim kalmadı.

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