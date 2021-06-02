Galatasaray'da seçim heyecanı yaşansa da Avrupa kupaları nedeniyle erken başlayacak sezon adına transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Galatasaray'ın geçmişte de sıkça olduğu gibi yine Romanya'nın önemli yetenekleriyle ilgilendiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan ve Nicolae Stanciu için devrede olduğu aktarılıyor.





Gazeta Sporturilor'da yer alan habere göre Galatasaray, Universitatea Craiova'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak istiyor. Cicaldau ile daha önce İtalyan ekibi Sampdoria da ilgilenmişti.









Morutan ilgisi sürüyor

Galatasaray'ın Sampdoria ile verdiği bir başka transfer yarışı ise FCSB'nin yıldızı Olimpiu Morutan konusunda. Galatasaray'ın Morutan'a ilgisi uzun süredir gündemde. Menajer Giovanni Becali de Galatasaray'ın Morutan konusunda bilgi almak adına kendisiyle görüştüğünü fakat yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle bu transferin zorlu olacağını ifade etmişti.

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim de Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu... Ocak 2019'da 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli Cidde'ye transfer olan Rumen oyuncu, Temmuz 2019'da 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a transfer olarak Çekya'ya dönmüştü. Bu sezon Slavia Prag forması altında 45 maça çıkarken takımına 16 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

Romanya futboluna yakın takip

Galatasaray, yıllardır önemli Rumen oyunculara takımda yer verirken Romanya Ligi'ne yakın takip de sürüyor. Daha önce Iosif Rotariu, Gheorghe Hagi, Iulian Filipescu, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ionut Lutu, Radu Niculescu, Florin Bratu, Ovidiu Petre, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici ve Florin Andone gibi isimler Türkiye'de Galatasaray forması giymişlerdi.



