5 Ocak Pazar son dakika Galatasaray transfer haberleri büyük merak konusu. Sarı-Kırmızılı takım Oynekuru ve Saracchi transferlerini KAP'a bildirdi. Heyecanla diğer transferleri bekleyen Galatasaray taraftarı son dakika transfer haberlerini araştırıyor. Bu arada Andone ve Luyindama'nın sezonun ilk yarısında yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle bu bölgelere mutlaka transfer yapması bekleniyor. Forvet bölgesi için de girişimlerini sürdüren Galatasaray'da ayrıca Belhanda'nın satılması durumunda 10 numara için de yeni bir transfer söz konusu. Galatasaray taraftarının merakla beklediği transferlerle ilgili gündeme gelen ve gazetelere yansıyan son dakika transfer haberleri ve tüm detayları buradan okuyabilirsiniz...

NZONZI'DEN SÜRPRİZ GALATASARAY KARARI

PSG deplasmanında 5-0 kaybedilen mücadelede oyundan çıkarken tepki gösteren Nzonzi, bu karşılaşmanın ardından ligde oynanancak Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sırasında da yedek takıma alınınca sahayı terketmiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından Fransız oyuncu sosyal medyada Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırıp ayrıca kulübün hesabını da takipten çıkmıştı.

Sezon başında Roma'dan kiralanan 30 yaşındaki ön libero sonrasında da takım arayışlarına başlamış, ülkesinin Lyon ekibi ile anlaştığı iddia edilmişti. Nzonzi'nin Galatasaray'da kalma düşüncesinde olduğu ve bugünkü idmana gelerek teknik direktör Fatih Terim'den özür dileyeceği iddia edildi. Fransız oyuncu için son kararı Terim verecek. (Akşam)



