25 Aralık Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında Sarı-Kırmızılı takımda transferde radikal değişiklikler yaşanacak. Bazı oyuncularla yollar ayrılacakken bazı önemli yıldızlarda kadroya dahil edilecek. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri ve detaylar...

ALEX TEIXEIRA BOMBASI!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Belhanda’nın yerine topla ilerleyebilen, çalım atabilen, hızlı, hırslı ve skora katkı yapan bir 10 numara arayan Galatasaray’ın, bir süredir Alex Teixeira ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu sezon Çin takımı Jiangsu Suning ile çıktığı 30 maçta 18 gol 11 asistlik müthiş bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcuyla, menacerler vasıtasıyla temas kuran Galatasaray Yönetimi’nin, olumlu sonuç aldığı öğrenildi. Sambacı’nın, kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı. Sarı-Kırmızılılar, Belhanda’nın satışından gelmesi muhtemel bonservis geliriyle Teixeira’yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Brezilyalı yıldızla 4.5 yıllık bir mukavele yapılması planlanıyor.

Forvette de oynayabiliyor

Teixeira, sadece forvet arkasında değil, hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapabiliyor. Bu sezon Suning formasıyla çok sayıda gol atmasının başlıca sebeplerinden biri de, forvette oynamasıydı. Ancak Terim’in, tecrübeli futbolcuyu tam olarak 10 numara için düşündüğü belirtiliyor.

50 milyon Euro’ya gitti

Alex Teixeira, Shakhtar forması giydiği dönemde de Galatasaray’ın transfer gündemine gelmişti. Yıldızı parladıktan sonra adı Avrupa devleriyle de anılan Brezilyalı futbolcu ise sürpriz bir şekilde tercihini Uzakdoğu’dan yana kullandı ve 5 Şubat 2016’da tam 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Jiangsu Suning’e transfer oldu.

Lucescu’nun eski öğrencisi

Brezilyalı futbolcunun yıldızını parlatan ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Mircea Lucescu’dan başkası değildi. Onu Vasco de Gama’dan 6 milyon Euro’ya transfer ettiren, sonra geliştirerek Shakhtar’a 50 milyon Euro gelir getirmesini sağlayan Luce, Teixeira’nın özel yeteneklere sahip bir futbolcu olduğunu söylemişti.

GALATASARAY'DA MATIC SÜRPRİZİ!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Steven Nzonzi’yi kadro dışı bırakan ve Roma’ya geri göndermeye hazırlanan Galatasaray’da, defansif ön libero arayışları sürüyor. Geniş bir liste doğrultusunda çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın, gündeme son olarak Manchester United forması giyen Nemanja Matic’i aldığı ileri sürüldü. İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun, süre alamadığı için ayrılma kararı verdiği belirtiliyor. Ancak Sırp futbolcuyu takip eden tek kulüp Galatasaray değil. İspanyol devi Atletico Madrid’in de Matic’i transfer etmek istediği ifade ediliyor.

Manchester United’dan ayrılmaya kararlı

1.94 boyundaki solak futbolcu, Chelsea’de geçirdiği müthiş sezon ve yaşadığı şampiyonluktan sonra 45 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer oldu. Ancak yeni takımında aradığını bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusu, özellikle bu sezon sadece 3 Premier Lig maçında 160 dakika şans bulabildi. Matic bu nedenle kontratını yenilemeden, kendisine yeni bir kulüp bulmak istiyor.

GALATASARAY'DA BELHANDA VE ANDONE GELİŞMESİ!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Kendisine yeni kulüp bulması istenen ve Galatasaray’ın ara transferdeki bütçe kaynağı olması beklenen Younes Belhanda’nın transferi için çok sayıda kulüple görüşmeler yapılıyor. Faslı yıldızın, 10 milyon Euro’ya bir Arap kulübüne satılması planlanıyor.

Yaşadığı sakatlık sonrası sezonun ilk yarısını kapatan Florin Andone hakkındaki son karar bu hafta içerisinde verilecek. İngiliz kulübü Brighton’dan kiralanan Rumen golcünün sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Doktorlar olumsuz rapor verirse, Andone ile yollar Ocak ayında ayrılacak.

ATALAY BABACAN VE MUSTAFA KAPI GERÇEĞİ!

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmeleri biten Atalay Babacan ile Mustafa Kapı’nın Fenerbahçe’ye imza atacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Devre arası transfer döneminin başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar ligin ikinci yarısını düşündüğü kadar gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

İki genç yıldızın sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları vardı. Her iki yetenekli futbolcuya da sözleşme uzatılması için herhangi bir teklif gitmediği öğrenildi.

Bu yüzden uzatma teklifini kabul etmeme gibi bir durumun olamayacağını savunan oyunculara yakın kaynaklar, Fenerbahçe’yle anlaşılmasının ise söz konusu olmadığını söylediler.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Serdar Aziz Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. (Skorer)

GALATASARAY'DA KURTULUŞ ONYEKURU!

Galatasaray, Henry Onyekuru için düğmeye bastı. Geçen sezon sol kanatta Sarı-Kırmızılı takımın en büyük silahı olan ve şampiyolukta da önemli rol oynayan Nijeryalı futbolcunun ayrılmasının ardından Cim-Bom bu bölgede bir türlü eski ritmini bulamamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, bu sıkıntıyı gidermek için Onyekuru’nun yeniden kiralanmasını istedi..

Galatasasaray yönetimi de Terim’in isteği sonrası, 22 yaşındaki oyuncu için zemin yoklamaya başladı. Sezon başında Onyekuru’yu Everton’dan transfer eden Monaco Kulübü’nün şimdilik takımda yer bulamayan genç oyuncunun oynayacağı bir kulübe gidip kendini geliştirmesi için yeniden Sarı-Kırmızılı dönmesine sıcak baktığı kaydedildi.

Teknik Direktör Jardim yönetime, “Onyekuru geçen sezon Galatasaray’da önemli bir gelişme kaydetmişti. Yine aynı kulübe giderse ileride ondan faydalanabiliriz” dedi. CimBom’un Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve bunun için de 3 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Fransızlar bu rakamı kabul ederse ocakta imzalar atılacak.

Kaynak: Star

NDIAYE'DE SON DAKİKA!

Sezon başında Fulham’dan kiralanan Seri’nin performansından memnun olmayan ve devre arasında yolları ayıracak olan Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcunun yerine eski oyuncusunu geri getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen, Trabzonspor’la anlaştığı iddia edilirken, bu haber bizzat Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yalanlanan Badou Ndiaye, artık Galatasaray’dan haber bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da kiralanıp şampiyonluk yaşayan Ndiaye’yi, 1.5 yıllığına renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA SARACCHI GELİŞMESİ!

Kadro yapılanma planı doğrultusunda bir süredir Leipzig’in sol beki Marcelo Saracchi ile görüşen ve menacerler vasıtasıyla anlaşma sağlayan Galatasaray, resmi harekata bu hafta başlıyor. Sarı- Kırmızılılar, Almanya’ya iki temsilci göndererek hafta içerisinde Saracchi transferini bitirmek istiyor. Cim Bom’un planı, genç oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiralamak.

Uruguaylı futbolcunun forma şansı bulamaması sebebiyle, Leipzig cephesinin de bu operasyona sıcak yaklaştığı belirtiliyor. Saracchi’nin gelişiyle birlikte, Nagatomo ile yollar ayrılacak.











