Galatasaray son dakika transfer haberleri... Okan Kocuk, Şener, Nzonzi, Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Emre Mor ve Babel'i kadrosuna katan Galatasaray, transferin son gününde atağa kalktı. Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray, Andone ve Lemina'yı kadrosuna kattı. Cim Bom'un yabancı kontejanını boşaltmak için Linnes'le yollarını ayırması bekleniyor. Galatasaray'ın son dakika hamleleri heyecanla araştırılıyor.

Kjaer imzaladı

Transferde son dakika sürprizleri yaşanmaya devam ediyor. Martin Skrtel'in sözleşmesini fesheden Serie A ekibi Atalanta, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Simon Kjaer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçen sezon Sevilla formasıyla 26 maça çıkan Danimarkalı savunmacı bu sezon gözden düşmüştü.

Kjaer'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile de anılıyordu ancak Kjaer İtalya Serie A'nın yolunu tuttu.

Lemina geldi

Galatasaray'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı Mario Lemina, İstanbul'a geldi.

Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce Lemina ve kulübü Southampton ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti.

26 yaşındaki Gabon'lu ön liberonun kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Diagne Brugge'da

Galatasaray bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer ettiği Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin Club Brugge'e kiralandığını açıkladı.



