Galatasaray transfer haberi: Zenit, Marcao görüşmelerine başladı!

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken kadrodaki önemli isimlerden Marcao için Rus ekipleri devreye girdi. Rus basınında yer alan haberlere göre Marcao ile Zenit St Petersburg ve Lokomotiv Moskova ilgileniyor.

Eurostavka'nın haberine göre Zenit'in tecrübeli ismi Yaroslav Rakitskiy'nin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Zenit'in ilk hedefi Galatasaray'dan Marcao... Transfer adına taraflar arasındaki ilk görüşmenin gerçekleştiği belirtiliyor.

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Transferin tutarına ilişkin ise 15 milyon Euro'luk bir teklif aktarılmakta. Lokomotiv Moskova'nın da oyuncuyu istediği fakat bu transfere ilişkin bütçelerinin net olmadığı belirtiliyor.

Zenit'te Rakitskiy'nin durumunun transfer adına belirleyici olması beklenirken geçtiğimiz yaz da özellikle Roma ile ismi anılan Marcao'nun Galatasaray'daki sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.