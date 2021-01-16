Galatasaray'da sezonun ikinci yarısı adına transfer çalışmaları sürerken listede yer alan isimlerden Youssouf Ndayishimiye için resmi açıklama geldi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi teklif aldıklarını belirtti.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adil Gevrek, "Youssouf Ndayishimiye'yi geçen sezon bonservis ücreti ödeyerek kadromuza dahil ettik. Youssouf takımımızda gösterdiği performansla yurt içinden ve yurt dışından takımların transfer listesine girdi. Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi transfer teklifi aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.





İşte Yeni Malatyaspor'un istediği ücret!

Oyuncu için istedikleri bonservis bedelini de paylaşan Adil Gevrek, "Galatasaray'dan istediğimiz ücret 3 milyon Euro artı oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay şeklinde" dedi.





Fenerbahçe açıklaması

Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu aktarılmaktaydı. O konuya da değinen Adil Gevrek, "Youssouf için Fenerbahçe'nin resmi teklifi olmadı fakat biz de ilgisinin olduğunu duyduk. Youssouf'u İspanya, Fransa ve Belçika'dan da takip eden takımlar var. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var, bunu biliyoruz. Fakat Youssouf takımdan ayrılırsa da onun boşluğunu doldurmak zor olacaktır. Şimdiden alternatif isimler belirlemeye başladık. Youssouf değerini bulursa neden transferi gerçekleşmesin? Youssouf'un transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır" dedi.