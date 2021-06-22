Galatasaray transfer haberi: Yerlide öncelik Halil Akbunar

Süper Lig'de sezonun flaş isimlerinden Halil Akbunar, Fatih Terim'in göreve dönmesi halinde Galatasaray 'a transfer olmak istediğini menacerine ve kulübüne bildirmişti. Sarı-Kırmızılı cephede her şeyin beklendiği gibi gelişmesiyle operasyon da başlamış oldu. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi, bu hafta Göztepe Kulübü ile masaya oturarak, tecrübeli futbolcunun transferini sonlandırmaya çalışacak. Terim, TFF'nin aldığı karar gereği sahada aynı anda en fazla 8 yabancı olabileceği için, yerli isimlere çok önem veriyor. Fatih hoca, Halil'e de hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilmesi sebebiyle joker gözüyle bakıyor.

Dervişoğlu da gündemde, ama...

Diğer taraftan, sezonun ikinci yarısında Brentford'dan kiralanan ve performansıyla Milli Takım’ın EURO 2020 kadrosunda yer bulan Halil Dervişoğlu da Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği yerlilerin başında geliyor. Ancak şu ana kadar İngiliz kulübüyle yapılan görüşmelerin olumsuz geçtiği ve genç forvet için kulübün beklemeye geçtiği öğrenildi.