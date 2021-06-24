Fatih Terim'in, yeni başkan Burak Elmas'a verdiği listede talep ettiği sağ kanat takviyesi için İtalya'dan bir isim gündeme geldi. Bonservisi Napoli'de olan ve sezonu Crotone takımında kiralık geçiren Adam Ounas, Sarı-Kırmızılılar'ın radarına girdi. Adı Beşiktaş 'ın transfer gündeminde de geçen Cezayirli futbolcuyu özellikle Terim'in çok istediği, yönetimin bu nedenle kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, 3-4 milyon Euro'luk bir bonservis bandında 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini almaya çalışacak. Solak yıldız, sağ kanadın yanı sıra sol açık ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.





Vatandaşı Feghouli'nin yerine

Adam Ounas transferi gerçekleşirse, vatandaşı Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'ın sağ kanadındaki yerini almış olacak. Terim'in aklındaki plan, solda sağ ayaklı Onyekuru veya Kerem'i, sağda da sol ayaklı Ounas veya yine transferi gerçekleşirse Halil Akbunar'ı oynatmak.

Yakup Çınar



