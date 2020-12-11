Galatasaray transfer haberi! Ya Mandzukic ya Ahmed Musa

Radamel Falcao konusunda büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler yeni golcü transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan isimlere yönelirken, şimdilik iki isim ön plana çıktı: Mario Mandzukic ve Ahmed Musa... Teknik patron Fatih Terim'in transferine onay verdiği bu iki oyuncunun menacerleriyle de temasa geçildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Mandzukic ve Ahmed Musa'dan hangisinin maliyeti daha uygun bulunursa onunla sözleşme imzalayacak. Ancak teknik heyet ve yönetimin aldığı ortak karara göre, yeni kontrat kesinlikle uzun süreli olmayacak. Özellikle 34 yaşındaki Mandzukic için düşünülen süre maksimum 1+1 yıllık olacak. 28 yaşındaki Ahmed Musa'ya da 2+1 senelik sözleşme önerilmesi planlanıyor.

Maksimum 3.5 milyon Euro

Falcao ile yolların ayrılması halinde yıllık 7 milyon Euro civarında bir mali yükten kurtulacak olan Galatasaray Yönetimi, yeni golcü için maksimum 3.5 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi ayırdı. İmza parasının da yıllık maaş içinde eritilmesi ve böylece Finansal Fair-Play limitinden muaf tutulması hedefleniyor. Sarı-Kırmızılılar böylece hem daha istikrarlı hem de maliyeti daha düşük bir kadro kurmanın hesapları içerisinde. Fatih hocanın scout ekibiyle birlikte izleyip onay verdiği genç oyuncuların transferi ise yaz döneminde gerçekleşecek.

Metin Karabaş