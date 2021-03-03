Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayışlarına hız vermiş durumda. Leeds United'dan Ezgjan Alioski sonrası Galatasaray'ın Liverpool'da şans bulmakta zorlanan Konstantinos Tsimikas ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Liverpool'un sezon başında 13 milyon Euro karşılığında Olympiacos'tan kadrosuna kattığı Tsimikas için Galatasaray'ın ismi Yunanistan'da futbol oynadığı dönemde de geçmekteydi. Şimdi ise Galatasaray'ın yeniden oyuncuyu kiralamak istediği belirtilmekte.





Sportime'dan Giannis Chorianopoulos'un haberine göre ise Tsimikas, Liverpool'dan ayrılmayı düşünmüyor. Liverpool'a zor bir dönemde geldiği ve oynama şansı kendisine geldiğinde sakatlandığı belirtilen Tsimikas'ın sezon öncesi bir hazırlık kampı ile Liverpool'da şans arayacağı aktarılıyor.

Liverpool'da Robertson'ın arkasında kalan Tsimikas; Şampiyonlar Ligi'nde 3, EFL Cup'ta 1, Premier Lig'de 1 olmak üzere toplam 5 maçta 225 dakika süre alabildi.