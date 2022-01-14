Galatasaray transfer haberi! Trezeguet iddiası

Galatasaray 'da bir kez daha gündeme gelen Mısır'lı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi, bir dönem Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezequet'ye "Türkiye'ye döner misin" diye haber gönderdi. Anlaşma sağlanırsa kulüpler pazarlığa başlayacak.

Sarı-Kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak. 2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro'ya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve forvet arkası oynayabiliyor. Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



