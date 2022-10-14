Galatasaray transfer haberi: Sürpriz Mikael Ishak iddiası

Yaz transfer dönemini oldukça etkin geçiren Galatasaray 'da ilerleyen süreç adına da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Kırmızılıların gündemindeki isimlerden birinin de İsveçli oyuncu Mikael Ishak olduğu belirtildi.

Talibi çok

İsveç basınından Fotboll Direkt, Malmö'nün Mikael Ishak'ı kadrosuna katmak istediğini belirtti. Fakat oyuncuyla birçok takım ilgileniyor. Lech Poznan, çok iyi bir sezon geçiren golcüsünü takımda tutmak isterken Galatasaray, Kopenhag, Köln, Lille ve Olympiacos'un da oyuncuyla ilgilendikleri aktarıldı.

Sözleşmesi bitiyor

Lech Poznan, 2020'de bonservis bedelsiz Ishak'ı Nürnberg'den kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun Polonya ekibi ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Golcü oyuncunun, burada sergilediği performans birçok takımın dikkatini çekmiş durumda.





Sezona çok iyi başladı

Lech Poznan ile ilk sezonunda toplam 33 maçta 20 gol atan Ishak, geçtiğimiz sezon da 33 maçta 18 gole imza atmıştı. İsveçli oyuncu, bu sezona da çok iyi başladı. Bu sezon, şu ana kadar takımıyla toplam 19 maça çıkan 29 yaşındaki forvet; 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Lech Poznan bırakmak istemiyor

Lech Poznan'da sergilediği performansla yeniden İsveç Milli Takımı kadrosunda da kendine yer edinmeye başlayan Ishak'ın sözleşmesi sona erecek olsa da Polonya ekibi golcüsünü bırakmak istemiyor. Mikael Ishak, şu anda takımının en önemli hücum silahı olmasının yanı sıra takım kaptanlığını da yapıyor.

Türk statüsü ihtimali

Mikael Ishak, Jimmy Durmaz ile benzer bir hikayeye sahip. İsveçli oyuncunun Türk statüsünde oynama ihtimali de gündeme gelmiş durumda. 6 kez İsveç A Milli Takımı forması giymiş olsa da ilk olarak 15 Ocak 2015'te milli takımda oynamış olması Türk statüsünde sayılmasına imkan tanıyabilir.