Hücum hattına takviye için arayışlarını sürdüren Galatasaray 'ın temaslarda bulunduğu isimlerden biri de Bodø/Glimt'in yıldızı Ola Solbakken... Norveçli oyuncu, bu sezon sergilediği performansla Galatasaray dışında birçok ekibin de dikkatini çekmiş durumda. Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Solbakken için devreye girdi.

İtalyan basınından Calcio News 24'ün haberine göre Sampdoria, Ola Solbakken için teklifini yaptı. Solbakken'in Norveç ekibi ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Şimdiden Galatasaray ve Sampdoria'nın dışında Bayer Leverkusen ve Sassuolo'nun da devrede oldukları aktarılıyor.

Bu sezon Bodø/Glimt formasıyla toplam 10 maça çıkan 23 yaşındaki hücum oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.