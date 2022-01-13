Galatasaray transfer haberi! Solbakken seferi başladı

Florya'nın yeni patronu Torrent, ancak Fatih Terim'in transfer listesi henüz güncellenmedi. Başkan Burak Elmas, "Proje değil, uygulayacak kişi değişti" diyerek aynı sistemin süreceğinin sinyallerini vermişti. Bu doğrultuda transfer çalışmaları da yeniden hız kazanmış durumda. Gündemin ilk sırasında ise yine Ola Solbakken'in olduğu öğrenildi. Norveçli futbolcuyla daha önce el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör değişikliği sebebiyle genç oyuncuyu yeniden ikna etmeyi deneyecek. Daha sonra 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Bodo Glimt'le bonservis bedeli ve ödeme planı gibi konular tekrar masaya yatırılacak.