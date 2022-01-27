Okan Kocuk'un Galatasaray 'a geri dönüşüyle ilgili bir sorun çıkması durumunda, Sinan Bolat'a olan ilgisini sürdüren Sarı- Kırmızılılar, tecrübeli kaleci için bütçeyi belirledi. Belçika'da Gent'in as kalecisi olan ve tüm maçlarda 90 dakika forma giyen, ancak sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki kalecinin bonservisine maksimum 400 bin Euro teklif edilecek.