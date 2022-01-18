Galatasaray 'ın Skov Olsen dansı! Spor Toto Süper Lig 'de kabus gibi günler geçiren Galatasaray, gözünü transfere dikti. Atakaş Hatayspor hezimeti sonrası Domenec Torrent'in "Transferi yönetimle birlikte görüşeceğiz." ifadesinin ardından kolları sıvayan Burak Elmas ve yönetimi ilk hamlesini İtalya Serie A'dan yapıyor.

Galatasaray, Skov Olsen'i kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, 22 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu için Glasgow Rangers, Hertha Berlin ve Torino ile yarışıyor.

SKOV OLSEN İÇİN İSTENEN RAKAM

Bologna forması giyen ve 69 Serie A maçının yanı sıra Danimarka Milli Takımı ile de 15 maça çıkan Skov Olsen için Bologna'nın istediği bonservis bedelinin 5 milyon euro iddia edildi.

2019 yazında 6 milyon euro bonservis bedeliyle FC Nordsjaelland'dan Bologna'nın yolunu tutan Olsen, Danimarka takımıyla çıktığı 51 maçta 27 gol, 7 asistlik bir performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Sofiane Feghouli'nin maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray'ın Cezayirli futbolcuyu gönderip yerine daha az maliyetli ve genç bir kanadı takıma kazandırmak istediği biliniyor. (Sabah)