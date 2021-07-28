Galatasaray transfer haberi: Savunmaya Mert Çetin hamlesi

Takımdaki hemen hemen her bölgede değişikliğe gitmeye hazırlanan Galatasaray 'ın takviye yapmayı planladığı bölgelerden biri de savunmanın göbeği. Burada Marcao'ya partner arayan ve Luyindama'dan memnun olmayan Sarı-Kırmızılılar, ağırlığı yerli isimlere veriyor. Yeni sezonda uygulanacak olan ilk 11'de en az 3 yerli oynatma zorunluluğu sebebiyle, mevcuttaki rekabetçi Türk oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray'da, Mert Çetin yeniden gündeme geldi. Bonservisi Roma'da bulunan ve Hellas Verona'da kiralık oynayan 24 yaşındaki savunmacının transferi için bu hafta bazı temaslarda bulunulması bekleniyor.

Kaan Ayhan'da pürüz var

Gündemdeki bir diğer Milli savunmacı Kaan Ayhan konusunda ise kulübü Sassuolo beklenen müjdeyi vermedi. Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, FANATİK'e yaptığı açıklamada, "Kaan bizim için önemli bir futbolcu ve yeni sezonda da Sassuolo forması giymeye devam edecek" dedi. Ancak Galatasaray'ın yerli stoper hamlesi bu kadarla da sınırlı değil. Kadro rotasyonu doğrultusunda yurt içinden de birkaç oyuncuyla görüşme yapıldığı ve teknik direktör Fatih Terim'in onayının beklendiği öğrenildi.

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