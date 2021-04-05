Galatasaray transfer haberi: Sassuolo ile Kaan Ayhan görüşmesi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezonda savunma hattına Kaan Ayhan takviyesini yapmak istiyor. Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli oyuncu için İtalyan ekibi Sassuolo ile görüşmelerin başladığı belirtiliyor.

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği Kaan Ayhan için Galatasaray, Sassuolo'ya satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu.

Galatasaray, talebini iletmiş olsa da Sassuolo'da Kaan Ayhan'ın geleceği adına henüz karar verilmiş değil. Bunun yeni sezondaki teknik direktörün kim olacağına bağlı olduğu aktarılmakta.

Sezon başında 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan milli oyuncumuz, bu sezon İtalya Serie A'da 17 maçta görev yaptı.