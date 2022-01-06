Hücum hattına bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray ; Hertha Berlin'den Krzysztof Piatek, Bodø/Glimt'ten Ola Solbakken ve Parma'dan Dennis Man için girişimlerini sürdürüyor. İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ise bu transferler adına Galatasaray ile büyük bir rekabet veriyor.

Ola Solbakken için bir teklif yaptığı belirtilen Sampdoria, Dennis Man için de devreye girmiş durumda. Sky Sport'un haberine göre Sampdoria, devre arasında Parma'dan kesin olarak ayrılması beklenen Dennis Man için bir takas formülü öneriyor. Nicola Murru'nunn Parma'ya gönderileceği bir teklifle Man'ı kadrolarına katmak adına girişimlerini sürdürüyorlar.

Piatek transferinde Genoa ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Solbakken ve Man için de Sampdoria ile rekabet halinde...