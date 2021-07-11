Galatasaray transfer haberi: Rony Lopes görüşmesi

Galatasaray 'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden Rony Lopes'in menajeri, yaptığı açıklamada oyuncusuna yönelik ilgiyi doğruladı.

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre Rony Lopes'in menajeri ve Sevilla, oyuncunun iyi bir sezon geçirmesi ve fiziksel olarak geri kalmaması adına oyuncunun transferini bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor. Bu doğrultuda oyuncuyla Galatasaray, Benfica ve Sporting'in ilgilendiği aktarılıyor. Rony Lopes cephesinde EURO 2020'nin sona ermesiyle birlikte transfer piyasasının canlanacağı ve oyuncunun taliplerinin artacağı görüşü hakim.





Transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Rony Lopes'in menajeri, "Görüştüğümüz birkaç kulüp var. İlgi var fakat birkaç gün beklememiz gerekecek" diyerek Galatasaray'ın da aralarında yer aldığı söz konusu takımların ilgisini doğruladı.

Sevilla, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunu 2015'te 12 milyon Euro karşılığında Manchester City'den kadrosuna katmıştı. Sevilla ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek Rony Lopes, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Fransız ekibi Nice'te geçirmişti.