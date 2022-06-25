Transferde hareketli bir döneme giren Galatasaray 'da bir de sürpriz ayrılık yaşanabilir. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fernando Muslera'nın transferi için devreye girmiş durumda.

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Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Fenerbahçe 'den Kim Min-jae'nin transferi adına uğraş verirken takımın ihtiyaçları doğrultusunda Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın da ismi gündeme geldi. Alfred Gomis'in performansından memnun olmayan Rennes, millî kaleci Doğan Alemdar'ın gelişimine destek olacak tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor.

Bu noktada Romain Goyat, Galatasaray'dan Fernando Muslera'nın listenin ilk sırasında yer aldığını belirtti. Yann Sommer ve Steve Mandanda'nın da olduğu transfer listesinde öncelik Uruguaylı kaleciye verilmiş durumda.





Haber Fransız basınında yer bulurken Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki kalecinin 2 milyon euro düzeyinde bir bonservisle kadroya katılabileceği aktarıldı.