Galatasaray transfer haberi: Orta sahaya Lincoln iddiası

Galatasaray'da bir yandan seçim hazırlıkları sürerken Avrupa kupaları gerekçesiyle erken başlayacak sezona hazır olmak adına da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Son olarak Galatasaray'ın Portekiz ekibi Santa Clara'nın Brezilyalı yıldızı Lincoln ile ilgilendiği iddia edildi.

UOL Esporte'den Jaremias Wernek, Gremio'nun eski oyuncusu Lincoln için Galatasaray, Porto ve AEK'nın devrede olduklarını aktardı. Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyerken dikkatleri çeken Lincoln ilk yurt dışı macerasını yine Türkiye'de yaşamıştı.





22 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyerken Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.

2019'da Gremio'dan Portekiz ekibi Santa Clara'ya transfer olan Lincoln, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol, 5 asistlik katkı sağlayabildi.