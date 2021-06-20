Transferde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le sözleşme imzalayan Galatasaray , orta sahada 6 numara pozisyonunda oynayabilecek bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Gedson Fernandes ve Etebo'nun kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte ön libero pozisyonunda sadece Taylan Antalyalı kaldı. Teknik direktör belirsizliği yaşayan Galatasaray, scout ekibinin raporu doğrultusunda oyuncularla görüşmelerini gerçekleştiriyor. Sarı kırmızılılarda transfer harekatını ise Abdürrahim Albayrak yürütüyor. Galatasaray, orta saha bölgesinde görev yapabilecek Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katsa da bu oyuncuları rotasyonda düşünüyor.

ORTA SAHA MORITA'YA EMANET!

6 numara pozisyonuna net performans verecek bir ismi getirmeyi planlayan Cimbom, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı transfer listesine aldı. İzleme komitesinin önerdiği oyuncuy için girişimler başladı. Marcao'yu Portekiz Ligi'nin son sırasında bulunan Chaves'den transfer eden Aslan, yine Portekiz Ligi'nde ter döken ve kalitesine inandığı Japon orta sahayla görüşmelere başladı. Portekiz'den scout transferi olarak gelen Marcao'dan büyük katkı alan sarı kırmızılı takım, Hidemasa Morita'dan da benzer çıkış bekliyor. Morita, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyiyor.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz sezon Santa Clara formasıyla çıktığı 21 maçta, 2 gol, 2 asist kaydetti. Morita, orta sahanın haricinde sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Kawasaki Frontale ve Ryutsu Keizai University gibi takımlarda da forma giyerken, 7 kez de Japon Milli Takım 'ında görev aldı.

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 1.77 boyundaki orta saha için hatırı sayılı bir bonservis bedeli ödenmesi planlanıyor. (Takvim)