Galatasaray transfer haberi: Onyekuru geri dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, ligin ikinci yarısı adına kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yürütürken gözler yeniden Henry Onyekuru'ya döndü. RMC Sport'a göre Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da kiraladığı Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralandığı Galatasaray'dan yaz aylarında Monaco'ya dönen Onyekuru, Niko Kovac'ın takımın başına geçmesinin ardından sadece 4 maçta forma şansı bulabildi. Şu anda da Covid-19 nedeniyle eşiyle birlikte karantinada olduğu için takımdan ayrı durumda.

Satın alma opsiyonlu geliyor!

Fransız basını, oyuncunun takımdan ayrılmasının beklendiğini açıklarken yeni durağı adına en güçlü adayın yine Galatasaray olduğunu belirtiyor. Fakat Galatasaray'ın bu kez Monaco'nun kapısını satın alma opsiyonuyla çalması gerektiği de belirtilmekte.

2018-19 sezonunun tamamında ve 2019-20 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 2019'un yaz transfer döneminde 13.5 milyon Euro karşılığında Everton'dan Monaco'ya transfer olmuştu.