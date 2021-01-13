Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle hastanede tedavisi süren Omar Elabdellaoui'nin sağlık açısından durumu Galatasaray'da büyük üzüntüye neden olmuştu. Tedavisi süren Omar Elabdellaoui'nin bir an önce sağlığına kavuşması tüm futbolseverler adına büyük önem taşırken Galatasaray, onun yokluğunda sağ beke bir transfer yapmak adına da çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Strasbourg'un başarılı sağ beki Kenny Lala oldu.

Le 10 Sport'un haberine göre Galatasaray, Kenny Lala'yı kadrosuna katabilmek adına devreye girdi. Fransa Ligue 1'in en öne çıkan sağ bek oyuncularından Lala'nın kulübü Strasbourg ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





Daha önce de ismi Galatasaray ile anılmış olan Kenny Lala için Marsilya devredeyken Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'in de temaslarını sürdürdükleri aktarılıyor.

Bu sezon Strasbourg ile Fransa Ligue 1'de 19 maça çıkan 29 yaşındaki sağ bek; 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.