Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray 'da geçiren Henry Onyekuru'ya ilişkin transfer söylentileri artıyor. Süper Lig ekiplerinin devrede olduğu belirtilen Henry Onyekuru için Yunan ekibi Olympiacos da devrede.

Beşiktaş ve Trabzonspor ile ismi anılan Tiquinho'yu kadrosuna katan Olympiacos, SDNA'nın haberine göre hücum hattına Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu da eklemek istiyor.

Olympiacos, geçtiğimiz sezon da Onyekuru için girişimlerde bulunmuştu. Özellikle Olympiacos Teknik Direktörü Pedro Martins'in Onyekuru'yu kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Onyekuru'nun bonservisi Fransız ekibi Monaco'da bulunuyor.