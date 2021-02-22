Galatasaray transfer haberi: Olimpiu Morutan için resmi açıklama

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın FCSB forması giyen 21 yaşındaki orta saha Olimpiu Morutan ile ilgilendiği iddia edilmişti ki söz konusu iddialar sonrası FCSB'in sahibi Gigi Becali'den açıklamalar geldi.

Türkiye'den Fenerbahçe ile ismi anılan Dennis Man'ı 13 milyon Euro karşılığında Parma'ya satan Becali, Morutan ile bir büyük satış daha gerçekleştirmeyi planlıyor.





'Galatasaray, somut bir teklifte bulunmadı'

ProSport'a açıklamalarda bulunan Gigi Becali, "İndirim yok. Morutan'ı kim isterse 15 milyon Euro üzerinden konuşmalı. Bu fiyatın altında kimseye vermem. Galatasaray, bana somut bir teklifte bulunmadı. Giovanni'ye veya başka birine sordular. Ama Türkler, Parma'nın Dennis Man için yaptığı teklif gibi bir teklif göndermediler" ifadelerini kullandı.

Morutan'ın transfer adına sabırlı olması gerektiğini de belirten Becali, "Morutan, sabırlı olmalı. Onunla birlikte takım olarak şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Pek çok kişi ona 10 numarayı vermemi söylüyor ama onun da zamanı gelecek. Tanase hala takımda" dedi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de 700 bin Euro bonservis bedeliyle Botosani'den FCSB'e transfer olmuştu.



