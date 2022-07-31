Galatasaray 'ın 6 numara transferi doğrultusunda kadrosuna katmaya çalıştığı Ndombele'de, çok önemli rakiplerden biri saf dışı kaldı. İngiliz basınına göre, Tottenham ile Milan arasındaki bonservis görüşmelerinden olumsuz sonuç çıktı ve İtalyan devi bu transferden çekildi.





Ada gazeteleri, Galatasaray'ın Ndombele transferindeki en ciddi adaylardan biri olduğunu belirtiyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak istiyor ve Tottenham'ın önceliği ise bonservis satışında. Buna karşın İngiliz devinin beklediği tekliflerin henüz gelmemesi, Galatasaray'ın şansını yükseltmiş durumda.