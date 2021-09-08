Galatasaray transfer haberi: Nampalys Mendy için anlaşma sağlandı

Orta sahaya bir takviye adına çalışmalar yürüten Galatasaray 'ın transfer döneminin bitimine kısa süre kala aradığı ismi bulduğu iddia edildi. Galatasaray'ın Leicester'dan Nampalys Mendy konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Foot Mercato'nun haberine göre Mendy ile Galatasaray arasında anlaşma sağlanırken kulübü Leicester ile de kiralanması konusunda mutabakata varıldı. Fakat transfer döneminin bitimine az bir süre kalmasının süreci zorlaştırdığı aktarıldı.





Menajerinden açıklama

Foot Mercato'ya açıklamalarda bulunan menajeri Yacine Ayad, "İki taraf anlaşma noktasında. Nampalys de Galatasaray'a kiralık gidebilir. Fakat önümüzdeki birkaç saat içinde Dakar'a varması gerekiyor. Bu doğrultuda yarın akşam 23:59'dan önce Türkiye'de transfer dönemi bitmeden İstanbul'da olmasını sağlayacak zamana karşı bir yarış var" ifadelerini kullandı.





Monaco altyapısından yetişen Nampalys Mendy, Fransa'da Monaco sonrası Nice macerası yaşamış ve 2016'da 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester'a transfer olmuştu. Leicester döneminde de 2016-17'de Nice'e kiralanmış olan 29 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.