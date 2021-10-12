Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray 'ın yaz döneminde de kadrosuna katmak istediği belirtilen Arsenal'den Mohamed Elneny için girişimlere başladığı belirtilmekte. Söylentilerin kuvvetlendiği bu süreçte, Sarı-Kırmızılılar'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'den flaş bir paylaşım geldi.





Mostafa Mohamed, milli takımdan arkadaşı Mohamed Elneny ile bir fotoğrafını paylaşırken göz kırpıyor olması taraftarlarda transfer adına bir mesaj algısı yarattı. Mısırlı golcünün paylaşımının altına taraftarlar transfer yorumlarında bulundular.





2019-20 sezonunda ülkemizde kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen Mohamed Elneny'nin Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mostafa Mohamed'in daha önce de birçok fotoğraf paylaştığı Elneny ile yakın arkadaşlığının transfer adına Galatasaray'ın elini güçlendirebileceği tahmin edilmekte.