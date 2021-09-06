Galatasaray 'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla 90. dakikada Gabon'a karşı golünü atıp takımına beraberliği getirmişti. Mostafa Mohamed, Gabon maçı sonrası açıklamalarda bulunurken son anda yatan Bordeaux transferine ilişkin de konuştu.





Karşılaşma sonrası Ontime Sports'a açıklamalarda bulunan Mısırlı golcü, "Bordeaux'nun teklifi sonrası milli takım teknik kadrosuyla temasa geçip Fransa'ya gittim. Ancak transferim tamamlanamadı. Sorunun kaynağını bilmiyorum. Sözleşmemin bulunduğu Zamalek mi kiralık oynadığım Galatasaray mı bilmliyorum. Sezon sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



