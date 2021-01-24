Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olduğu iddiası Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarını heyecanlandı. Mısır basınından KORAON'un son dakika haberi göre Galatasaray ile Zamalek transfer görüşmelerinde sona geldi ve taraflar anlaşma sağladı. Zamalek Kulübü'nün 48 saat içerisinde Mohamed'in yerini dolduracağını ve 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferine onay vereceği aktarıldı. Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Mohamed için Zamalek'e 2 milyon dolar ödeyeceği belirtildi. Olayın perde arkasına ise Fanatik ulaştı.

Bonservisiyle gelmek istiyor!

Zamalek'ten ayrılmaya kesin olarak karar veren Mohamed, kiralık tercihine sıcak bakmıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve Mısır defterini kapatmak isteyen 23 yaşındaki forvet, takımdan bonservisiyle ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi. Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği Mohamed için Galatasaray Yönetimi görüşmelerini sürdürürken anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Bu sezon Mısır Premier Lig'de 2 maça çıkan genç yıldız 2 gol attı. Mısır A Milli Takım formasını 4 kez giyen fakat skor üretemeyen Mohamed'in piyasa değeri 2.5 milyon euro.





'Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi'

Yaz transfer döneminde adı Türkiye'den Fenerbahçe ile anılan Mohamed; o zaman France Football'dan Nabil Djellit'e yaptığı açıklamada, "23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak" ifadelerini kullanmıştı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Zamalek'e 2.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu fakat 3-4 milyon Euro seviyelerinde teklif beklediği aktarılan Zamalek'in reddettiği iddia edilmişti.

FANATİK ÖZEL