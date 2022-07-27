Galatasaray transfer haberi: Morutan için Pisa devrede

Galatasaray 'da gelişimi adına yeni sezon öncesi başka takıma kiralanması gündeme gelen Olimpiu Morutan'a İtalya'dan talip var. Türkiye'den Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Sivasspor 'un istediği belirtilen Rumen oyuncu için İtalyan ekibi Pisa da devreye girdi.

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La Nazione'nin haberine göre Pisa, Galatasaray'ın Morutan'ı kiralamaya açık olması sonrası temaslarına başladı. İtalyan kulübünün yetkilileri Claudio Chiellini ve Giovanni Corrado'nun transfer adına ilk görüşmeyi gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

Oyuncunun Kasımpaşa'ya kiralanmasının beklendiği fakat Pisa'nın bir görüşme daha gerçekleştireceği aktarılmakta. İtalyan ekibinin kadrosunda yer alan Marius Marin ile aynı menajerlik şirketinde olmasının Morutan transferi adına avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.



