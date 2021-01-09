Galatasaray, eski oyuncusu Henry Onyekuru için temaslarını sürdürürken Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac da Onyekuru'nun takımdaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız basınında Kovac'ın açıklamaları Onyekuru'nun gidişine ilişkin açık kapı bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Onyekuru'nun şu andaki durumuna değinen Kovac, "Henry'nin yarın gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ne olacağını göreceğiz. Ama bence gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Onyekuru'nun sadece iki maçta ilk 11'de yer alması durumunu da açıklayan Kovac, "Futbol, 25-26 oyuncunun yer aldığı bir takım sporudur. Birisi daha iyiyse daha iyidir ve oynar. Bir teknik direktör için bu çok açık. Anlaması çok kolay bir durum" dedi.

2018-19 sezonunun tamamında ve 2019-20 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 2019'un yaz transfer döneminde 13.5 milyon Euro karşılığında Everton'dan Monaco'ya transfer olmuştu.



