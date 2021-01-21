Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İzzet, "St.Etienne, Zamalek'le anlaşmıştı Mostafa konusunda; ama Fransızlar Zamalek başkanını bu transferden komisyor istemekle suçlayınca masadan kalktılar. Oyuncuyu pek çok Avrupa kulübü takip ediyor; ama ben, Zamalek kulübüyle iş yaptığım için şunu net biliyorum. Bu oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Yazın konuştuğumda oyuncu net biçimde söyledi Galatasaray'a gitmek istediğini... Oyucuyu sattık gözüyle bakıyorlardı. 5 milyon Euro istemişlerdi; ama masadan kalktılar. Bu, Galatasaray için büyük avantaj... Yine Fransa'dan Dijon takımı da bu oyuncu için Zamalek'e teklifte bulundu; ama teklifleri yetersiz. Bu konuda Galatasaray'la boy ölçüşemezler. Galatasaray, kiralık transfer konusunda Zamalek'e ikna ederse, Mosatafa Mohamed hemen gelir; çünkü en son konuştuğumda Türkiye'ye Fransa'dan daha sıcak bakıyor. Türkiye'de oynamak istiyor. Bence Galatasaray bu transferi bitirebilir" dedi.

WEST BROM, DIAGNE'Yİ DEĞİL, CENK TOSUN'U İSTİYOR

İsveç'te yaşayan ve İngiliz kulüpleriyle iş yapan Mesrun İzzet, West Bromwich Albion'un Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi istediği iddiası ile ilgili olarak, "4 gün önce West Brom'un teknik direktörü Sam Allardyce ile görüştüm. Kendisine forvet önerdim. Ama onun ilk tercihi Cenk Tosun, eski öğrencisi olduğu için... Üstelik İngiltere'ye adaptasyon sorunu yaşamaz; çünkü uzun süredir orda. Diagne'yi düşünmüyor. Diagne onun aradığı profilde bir forvet değil. Allardyce şu anda 3 tane forvet ile görüşüyorlar. Bir orta saha ve bir de stoper almak istiyorlar" şeklinde konuştu.











