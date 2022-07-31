Galatasaray 'ın transferini imza aşamasına getirdiği, hatta önceki gün İstanbul biletini bile alan Fredrik Midtsjö, kulübü AZ Alkmaar'ın tutumu nedeniyle rötar yaptı. Hollanda kulübü, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselip Dundee United ile eşleşince, 4 ve 11 Ağustos'taki 2 maçta daha oyuncusunu kullanmak istedi. Norveçli orta saha bu talep üzerine yolculuğu ertelemek zorunda kaldı. Ancak Galatasaray cephesi, oyuncuyu hemen İstanbul'a getirip ligin ilk maçına yetiştirmek istiyor. Dolayısıyla Alkmaar'ın geri adım atmaması halinde, Sarı-Kırmızılılar transferden vazgeçme kartını kullanmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, 28 yaşındaki oyuncuyu da isyan ettirdi.





Kulübüne baskı yapacak

Fredrik Midtsjö'nün menajeri, dün apar topar İstanbul'a gelerek, başkan Dursun Özbek'in oteline yerleşti. Taraflar burada yeni bir çözüm yolu arıyor. Tecrübeli futbolcu, transferin bir an önce tamamlanmasını ve İstanbul'a gelmeyi çok istiyor. Galatasaray Yönetimi, oyuncunun bu isteğini bir koz olarak kullanmaya çalışacak. Özbek'in otelinde karar verilecek yeni yol haritasıyla Alkmaar'ın kapısı tekrar çalınacak. Sarı-Kırmızılılar, tüm kontrat detaylarında el sıkıştığı Midtsjö'nün ne yapıp edip Alkmaar'dan ayrılmasını bekliyor.