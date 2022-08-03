Galatasaray 'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verilmiş durumda. Birçok isimle görüşmeler yürüten Sarı-Kırmızılılar, son olarak Napoli'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Dries Mertens için harekete geçmiş durumda. Mertens ile Türkiye'den Trabzonspor 'un da ilgilendiği konuşulurken Galatasaray, resmî teklifini yaptı.





Galatasaray'dan resmî teklif

Corriere dello Sport, Arap Yarımadası'ndan da ilgi olmasına rağmen Belçikalı yıldız için dün Galatasaray'ın somut bir teklif yaptığını belirtti. Galatasaray'ın teklifi öne çıkarılsa da net bir sonuç alınamamış durumda.

İşte Mertens'in maaş talebi

Sky Sport da Galatasaray'ın resmî teklifini aktarırken oyuncunun yakın çevresi ile görüşmelerde bulunulduğu belirtildi. Fakat Sarı-Kırmızılıların maaş teklifini yükseltmesi gerektiği ifade ediliyor. Ajax ve Marsilya'nın da gündemine gelen Belçikalı yıldızın sezon başına yaklaşık 5 milyon Euro düzeyinde bir ücret talep ettiği aktarılmakta.

Mertens'in geleceğine ilişkin kararı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.



