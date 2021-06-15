Galatasaray hafta sonu gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanırken transfer çalışmaları da sürüyor... Aslan'ın Sırp 10 numara Lazar Tufegdzic ile ilgilendiği öğrenildi... 24 yaşındaki yıldız, Sırbastan Ligi dışında forma giymedi. Geçen sezon ligde 36 maçta 15 gol ve 8 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİRİYOR

Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan Tufegdzic'in kulübü Spartak Subotica ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Genç futbolcu 3 kez de Sırbistan Milli Takımı'nda oynadı.





SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Sırp yıldızın menajeri Goran Celar yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri Galatasaray, oyuncumuz Lazar Tufegdzic ile ilgileniyor... İletişim halindeyiz" dedi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR

Celar, "Fatih Terim ile 6 aydır iletişim halindeyiz. Tufegdzic, önümüzdeki sezon için Fatih Terim'in listesinde. Fatih hocanın oyuncumla ilgilenmesi onurdur" ifadelerini kullandı. (Takvim)



