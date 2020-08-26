Galatasaray’da orta saha transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yurt dışında kritik temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılılar, özellikle Lemina transferinde bir türlü istediği geri dönüşü alamadı. 26 yaşındaki futbolcunun çok istemesine, hatta maaşında yüzde 50’lik indirimi kabul etmesine rağmen, kulübü Southampton oyuncuyu kiralamaya yanaşmadı. Lemina için 8 milyon Euro bonservis talep eden İngiliz kulübünün direnci kırılmazsa, Galatasaray’ın bu transferi tekrar gerçekleştirmesi zor görünüyor. Bu gelişme üzerine Aslan’da ibre yeniden Seri’ye döndü. Cim Bom, Fildişi Sahilli oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.

Opsiyon maddesi kalkarsa

Bu kez Fulham cephesinden de olumlu sinyaller gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta tıpkı Lemina’da olduğu gibi bonservis konusunda direten Fulham, Seri’nin de isteğiyle kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktı. Önümüzdeki günlerde yeniden kiralama şartları masaya yatırılacak. Fulham en azından gelecek sezon için sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek istiyor. Sarı- Kırmızılılar bir sonraki toplantıda bu pürüzü de ortadan kaldırmaya çalışacak. Kulüpler anlaşırsa, Seri bir kez daha Galatasaray forması giymeye hazır.

Metin Karabaş