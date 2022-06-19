Galatasaray transfer haberi: Mario Balotelli bombası

Galatasaray gelecek sezon için forvet çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda gündemde pek çok isim yer alıyor. 2 senedir kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford ile temaslar devam ederken, bir diğer aday da Keita Balde. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin formasını giyen 27 yaşındaki golcünün bonservisi elinde. İki isim üzerinde yoğunlaşan Aslan için flaş bir iddia da İtalya'dan geldi. Çizme basınından Seriebnews, bomba gibi bir iddia ortaya attı. Buna göre geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Galatasaray'a çok yakın.

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İki talibi vardı

Gelen son bilgilere göre sözleşmesinde, '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan golcü için Galatasaray, 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ayrıca transferin çok kısa bir süre içerisinde açıklanacağı iddia edildi. Öte yandan 31 yaşındaki santfora için ülkesi İtalya'da, Serie A'ya yükselen Monza'nın yanı sıra İspanya'dan Valencia da talip olmuştu.

Yeniden kendini kanıtlamak istiyor

İtalyan basınındaki haberlerde, ayrıca Balotelli'nin hedefleri anlatıldı. Adana Demirspor'da olağanüstü bir sezonu geride bırakan yıldız golcü, yeniden büyük bir takımda forma giymek istiyor. İtalyan santrforun, Sarı-Kırmızılı forma altında yeniden Avrupa arenasında da boy göstermek istediği belirtildi.